В Челябинске подростка отправили под домашний арест за избиение сверстника до смерти

Суд в Челябинске избрал меру пресечения 14-летнему подростку, которого обвиняют в нанесении смертельных травм сверстнику.

Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Отмечается, что инцидент произошёл 4 апреля. По версии следствия, между двумя школьниками произошёл конфликт. Один из них несколько раз ударил своего оппонента, из-за чего тот скончался на месте.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.