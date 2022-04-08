В Челябинске подростка отправили под домашний арест за избиение сверстника до смерти
- РИА Новости
Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Отмечается, что инцидент произошёл 4 апреля. По версии следствия, между двумя школьниками произошёл конфликт. Один из них несколько раз ударил своего оппонента, из-за чего тот скончался на месте.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.