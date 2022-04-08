Песков рассказал об участии Путина в церемонии прощания с Жириновским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин приехал пораньше и первым принял участие в церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, чтобы не прерывать проход людей, которые желали проститься с политиком.

«Дело в том, что фактически Путин начал эту церемонию, он был первым, кто принял в ней участие», — рассказал он.

По его словам, после этого пошла длинная очередь.

«Поэтому, когда Путин был, опять же, это сделано было специально, чтобы просто не прерывать очередь, не прерывать проход людей, которые хотели проститься», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент «просто приехал пораньше».

Ранее Путин приехал на церемонию прощания с Жириновским, которая проходила в Колонном зале Дома союзов в Москве.

8 апреля в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание Владимира Жириновского.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет.