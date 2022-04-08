Володин, Шойгу и Москалькова простились с Владимиром Жириновским
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Как пишет РИА Новости, Володин принёс букет, попрощался с Жириновским, после чего остался в зале.
Он сел рядом с сыном Жириновского Олегом Эдельштейном.
Ранее «Известия» сообщали, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов простился с Владимиром Жириновским.
Также сообщалось, что в Москве сотни людей собрались на Большой Дмитровке в ожидании начала церемонии прощания с лидером ЛДПР.
Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.