Володин, Шойгу и Москалькова простились с Владимиром Жириновским

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны России Сергей Шойгу, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, вице-премьер Татьяна Голикова и другие политики простились с Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов.
Володин, Шойгу и Москалькова простились с Владимиром Жириновским
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Как пишет РИА Новости, Володин принёс букет, попрощался с Жириновским, после чего остался в зале.

Он сел рядом с сыном Жириновского Олегом Эдельштейном.

Ранее «Известия» сообщали, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов простился с Владимиром Жириновским.

Также сообщалось, что в Москве сотни людей собрались на Большой Дмитровке в ожидании начала церемонии прощания с лидером ЛДПР.

Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

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