В МЦД рассказали о необычных вещах, забытых в поездах

Более 200 вещей в поездах ЦППК на маршрутах МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» оставили пассажиры с начала 2022 года.

Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе МЦД.

«На Московских центральных диаметрах ежедневно проезжают более полумиллиона человек. В среднем всего один-три пассажира в сутки оставляют в поездах свои личные вещи», — рассказали в МЦД.

Популярные предметы — шапки, кошельки, зонты, рюкзаки и гаджеты. В МЦД уточнили, что иногда попадаются и необычные экземпляры.

Так, в 2022 году пассажиры забыли в поезде трёхлитровую банку мёда и бюст Есенина, а один из пассажиров не довёз до адресата плакат «Даша, я люблю тебя!».

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.