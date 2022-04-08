Бочкарёв: инженерные системы на станции «Текстильщики» БКЛ смонтированы наполовину

Работы по монтажу внутренних инженерных систем станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершены наполовину, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Продолжается монтаж трубопроводов и воздуховодов. Кроме того, устанавливается основное оборудование — вентиляционные установки и трансформаторы, монтируются эскалаторы и лифты. Основной конструктив станции выполнен на 90%, а её общестроительная готовность оценивается в 80%», — сказал Бочкарёв.

По его словам, техническая особенность станции — система с тепловым насосом, которая станет основным источником тепла для отопления и источником холода для кондиционирования.

«Такое решение в истории московского метро используется впервые, обычно отопление вестибюлей метрополитена обеспечивается за счёт подключения к городским теплосетям», — отметил заместитель мэра.

Он добавил, что к монтажу и установке теплового насоса планируется приступить уже в мае.

Генеральный директор компании «МИП-Строй 1» Константин Маслаков рассказал, что данная система — энергоэффективная. Она работает за счёт использования тепла воздуха, забираемого из тоннелей, где круглый год сохраняется положительная температура.