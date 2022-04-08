Бочкарёв: инженерные системы на станции «Текстильщики» БКЛ смонтированы наполовину

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Работы по монтажу внутренних инженерных систем станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершены наполовину, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: инженерные системы на станции «Текстильщики» БКЛ смонтированы наполовину

«Продолжается монтаж трубопроводов и воздуховодов. Кроме того, устанавливается основное оборудование — вентиляционные установки и трансформаторы, монтируются эскалаторы и лифты. Основной конструктив станции выполнен на 90%, а её общестроительная готовность оценивается в 80%», — сказал Бочкарёв.

По его словам, техническая особенность станции — система с тепловым насосом, которая станет основным источником тепла для отопления и источником холода для кондиционирования.

«Такое решение в истории московского метро используется впервые, обычно отопление вестибюлей метрополитена обеспечивается за счёт подключения к городским теплосетям», — отметил заместитель мэра.

Он добавил, что к монтажу и установке теплового насоса планируется приступить уже в мае.

Генеральный директор компании «МИП-Строй 1» Константин Маслаков рассказал, что данная система — энергоэффективная. Она работает за счёт использования тепла воздуха, забираемого из тоннелей, где круглый год сохраняется положительная температура.

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