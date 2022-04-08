В Ростовской области обнаружили останки 26 красноармейцев

В Ростовской области поисковики обнаружили останки 26 советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ростовского областного клуба «Память-Поиск».

Поисковики рассказали, что в ходе работ под хутором Ребричанским, расположенным в Орловском районе, в бывших траншеях были найдены останки военнослужащих, «предположительно, погибших зимой 1943 года во время наступления фашистских захватчиков».

Сведения о захоронении были получены от местных жителей.

Как ранее сообщало ФАН, в Пермском крае прошли церемонии перезахоронения останков пяти красноармейцев, найденных в апреле в Невельском районе Псковской области.