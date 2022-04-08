В Ростовской области обнаружили останки 26 красноармейцев

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В Ростовской области поисковики обнаружили останки 26 советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Ростовской области обнаружили останки 26 красноармейцев
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ростовского областного клуба «Память-Поиск».

Поисковики рассказали, что в ходе работ под хутором Ребричанским, расположенным в Орловском районе, в бывших траншеях были найдены останки военнослужащих, «предположительно, погибших зимой 1943 года во время наступления фашистских захватчиков».

Сведения о захоронении были получены от местных жителей.

Как ранее сообщало ФАН, в Пермском крае прошли церемонии перезахоронения останков пяти красноармейцев, найденных в апреле в Невельском районе Псковской области.

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