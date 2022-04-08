Стали известны самые популярные направления для авиаперелётов в России в апреле

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, по каким направлениям туристы чаще всего ищут авиабилеты с вылетом в апреле.

Об этом пишет «Газета.Ru».

В топ-30 популярных российских направлений лидирует Махачкала: доля поисковых запросов на апрель возросла в сравнении с прошлым месяцем на 135%. Следом идут Ставрополь (+130%) и Магас (+129%).

Также в список вошли Новый Уренгой и Барнаул, Астрахань, Архангельск, Омск и другие города.

Среди популярных зарубежных направлений больше всего доля поисковых запросов возросла в Туркмению (+270%) и Казахстан (+130%). На третьем месте ― Израиль (+127%).

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.