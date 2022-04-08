Артемий Лебедев призвал «не тыкаться в какие попало левые ссылки»

Короткая ссылка
Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал широкое распространение в сети поддельных новостных сайтов.
Артемий Лебедев призвал «не тыкаться в какие попало левые ссылки»
  • Gettyimages.ru
  • © Pinkypills

В частности, он рассказал, как натолкнулся в интернете на материал с заголовком «России прийдётся ходить пешком», якобы опубликованном на сайте RT.

«И тут оказывается, что этот сайт — поддельный Russia Today... Это просто говносайт, который пишет говнозаметки, видимо, чтобы потом заработать на рекламе, на просмотрах», — сказал Лебедев.

Он заявил о распространённой схеме подделки уже существующих новостных изданий, когда берется макет сайта, регистрируется левый домен.

«Будьте внимательны, будьте бдительны, не тыкайте в какие попало левые ссылки и всегда обращайте внимание на то, что если новость подозрительная, то, может быть, она действительно ненастоящая», — сказал Лебедев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить