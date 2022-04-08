Артемий Лебедев призвал «не тыкаться в какие попало левые ссылки»
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В частности, он рассказал, как натолкнулся в интернете на материал с заголовком «России прийдётся ходить пешком», якобы опубликованном на сайте RT.
«И тут оказывается, что этот сайт — поддельный Russia Today... Это просто говносайт, который пишет говнозаметки, видимо, чтобы потом заработать на рекламе, на просмотрах», — сказал Лебедев.
Он заявил о распространённой схеме подделки уже существующих новостных изданий, когда берется макет сайта, регистрируется левый домен.
«Будьте внимательны, будьте бдительны, не тыкайте в какие попало левые ссылки и всегда обращайте внимание на то, что если новость подозрительная, то, может быть, она действительно ненастоящая», — сказал Лебедев.