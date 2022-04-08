Пятеро пострадавших при ЧП в Нижневартовске рабочих находятся в реанимации
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения ХМАО.
«Состояние четырёх пострадавших тяжёлое и одного — крайне тяжёлое. Все находятся в отделении реанимации», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что проводятся противошоковые и диагностические мероприятия для стабилизации состояния пострадавших.
Ранее стало известно, что пятеро рабочих пострадали в результате взрыва газового баллона на канализационной насосной станции Нижневартовска.