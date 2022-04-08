Пятеро пострадавших при ЧП в Нижневартовске рабочих находятся в реанимации

Пятеро рабочих, которые пострадали в результате взрыва газа на канализационной насосной станции в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, находятся в реанимации.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения ХМАО.

«Состояние четырёх пострадавших тяжёлое и одного — крайне тяжёлое. Все находятся в отделении реанимации», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что проводятся противошоковые и диагностические мероприятия для стабилизации состояния пострадавших.

Ранее стало известно, что пятеро рабочих пострадали в результате взрыва газового баллона на канализационной насосной станции Нижневартовска.