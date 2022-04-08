Россияне стали реже пользоваться услугами такси в марте

В России спрос на такси в марте снизился примерно на треть по сравнению с февралём.

Об этом сообщает «Российская газета».

Спрос на услуги такси в марте упал в среднем на 20—30%, рассказал руководитель ассоциации «Межрегиональное объединение автотранспортных перевозчиков» (Краснодар) Андрей Абрамов. По его словам, снизилась покупательная способность, усилились пессимистические ожидания и люди стали переходить к режиму экономии.

Падение спроса отмечают и в пресс-службе «Яндекс Go», однако списывают это на сезонный фактор: на улице становится теплее, поэтому люди меньше ездят на такси.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области упростили процедуру выдачи разрешений на работу такси для индивидуальных предпринимателей.