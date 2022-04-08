Технолог Прохоров высказался об идее создания российской экосистемы приложений

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Интернет-технолог Никита Прохоров в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, который сообщил, что в России скоро нельзя будет скачать приложения из зарубежных интернет-магазинов.
Технолог Прохоров высказался об идее создания российской экосистемы приложений
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«Считаю, что свою экосистему всегда надо иметь. Когда запускалась платёжная система МИР, я, как и многие, относился к этому скептически, а теперь, как мы видим, абсолютно хорошая платёжная система, которая работает стабильнее всего», — сказал Прохоров.

Он также сослался на опыт китайской компании Huawei, которая создала свою операционную систему и свой магазин приложений меньше чем за год.

Так что такая идея вполне жизнеспособна, воплотить её можно за ограниченное время, поскольку у России есть большое число высококлассных IT-специалистов, добавил эксперт.

Ранее основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.

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