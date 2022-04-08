Специалисты по кибербезопасности фиксируют рост числа атак на российских пользователей
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Об этом пишут «Известия».
«Мы видим рост количества рассылок вредоносных программ: шпионского ПО (на 72%), бэкдоров — лазеек, которые намеренно оставляются разработчиками (131%), загрузчиков (325%). По масштабам в лидерах — программы-шпионы, которые позволяют похищать данные пользователей: логины и пароли, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию», — сообщил руководитель центра реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB компании Group-IB Александр Калинин.
По данным Positive Technologies, частота использования шпионского ПО для кражи данных россиян c I квартала увеличилась на 17%.
Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.