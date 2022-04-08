Более 190 горняков находятся на шахте в Кузбассе, где произошло обрушение породы

Более 190 горняков находятся на шахте «Талдинская-Западная — 1» в Прокопьевском районе Кемеровской области после обрушения горной породы.

«После обрушения породы на аварийном участке находились шесть человек, за самим завалом — двое шахтёров», — сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, на момент ЧП на разных участках шахты находились порядка 192 горняков.

Ранее в компании СУЭК сообщили, что угроз для жизни двух горняков, заблокированных на шахте «Талдинская-Западная — 1», нет, подача воздуха осуществляется в полном объёме.