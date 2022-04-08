Двум технопаркам и промкомплексу Москвы предоставят льготы по аренде земли

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что два технопарка и один промышленный комплекс Москвы переведены на льготную ставку аренды земли — 0,01% и 0,3% соответственно от кадастровой стоимости участков. Мера вводится на срок 10 лет и позволит предприятиям экономить около 14,8 млн рублей в год.

Об этом сообщает НСН.

«Статус промышленного комплекса или технопарка позволяет предпринимателям экономить на аренде городской земли, а также получать налоговые льготы: пониженные ставки регионального налога на прибыль, налогов на имущество и землю. Так, ставка годовой арендной платы для технопарков устанавливается в размере 0,01% от кадастровой стоимости участка, для промкомплексов — 0,3%», — сказал Ефимов.

В 2022 году льготу получили технопарки «Калибр» и «Институт электронных управляющих машин имени И.С. Брука», а также промкомплекс «Агентство промышленного развития инвестиций».

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.