Двум технопаркам и промкомплексу Москвы предоставят льготы по аренде земли
- АГН «Москва»
Об этом сообщает НСН.
«Статус промышленного комплекса или технопарка позволяет предпринимателям экономить на аренде городской земли, а также получать налоговые льготы: пониженные ставки регионального налога на прибыль, налогов на имущество и землю. Так, ставка годовой арендной платы для технопарков устанавливается в размере 0,01% от кадастровой стоимости участка, для промкомплексов — 0,3%», — сказал Ефимов.
В 2022 году льготу получили технопарки «Калибр» и «Институт электронных управляющих машин имени И.С. Брука», а также промкомплекс «Агентство промышленного развития инвестиций».
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