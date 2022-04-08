Патриарх Кирилл назвал Владимира Жириновского выдающимся политиком России
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Каждый во время земной жизни по-своему осуществляет это призвание. Владимир Вольфович был выдающимся политическим деятелем современной России. Он обладал многими способностями, талантами, был ярким, убедительным человеком», — сказал патриарх Кирилл.
8 апреля в храме Христа Спасителя в Москве проходит отпевание Владимира Жириновского.
Лидер ЛДПР умер 6 апреля. Ему было 75 лет.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился в беседе с kp.ru воспоминаниями о Владимире Жириновском.