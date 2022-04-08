Патриарх Кирилл назвал Владимира Жириновского выдающимся политиком России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Владимир Жириновский был выдающимся российским политиком, это было его призвание.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Каждый во время земной жизни по-своему осуществляет это призвание. Владимир Вольфович был выдающимся политическим деятелем современной России. Он обладал многими способностями, талантами, был ярким, убедительным человеком», — сказал патриарх Кирилл.

8 апреля в храме Христа Спасителя в Москве проходит отпевание Владимира Жириновского.

Лидер ЛДПР умер 6 апреля. Ему было 75 лет.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился в беседе с kp.ru воспоминаниями о Владимире Жириновском.