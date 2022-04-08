В Нижегородской области убийца студентки из США приговорён к 24 годам колонии

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В Нижегородской области огласили приговор убийце 34-летней студентки из США Кэтрин Сироу.
В Нижегородской области убийца студентки из США приговорён к 24 годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Девушка пропала 15 июня 2021 года в Нижегородской области. 19 июня она была найдена мёртвой. Вскоре был задержан 43-летний рецидивист, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Нижегородский областной суд приговорил мужчину к 24 годам в колонии особого режима.

В Нижний Новгород Кэтрин Сироу приехала несколько лет назад. Здесь она училась на юридическом факультете ННГУ.

Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.

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