В Нижегородской области убийца студентки из США приговорён к 24 годам колонии
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Девушка пропала 15 июня 2021 года в Нижегородской области. 19 июня она была найдена мёртвой. Вскоре был задержан 43-летний рецидивист, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Нижегородский областной суд приговорил мужчину к 24 годам в колонии особого режима.
В Нижний Новгород Кэтрин Сироу приехала несколько лет назад. Здесь она училась на юридическом факультете ННГУ.
Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.