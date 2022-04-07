Названо лучшее защитное покрытие для смартфона
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«Есть модели стёкол с сапфировым слоем, которые по устойчивости к внешним воздействиям оказываются даже лучше, чем стекло самого смартфона. Кроме того, стекло лучше защищает дисплей от ударов и падений, так как значительно толще плёнки: 0,3—0,5 мм против 0,1 мм», — отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт рассказал, что защитные плёнки не так надёжно защищают стекло, но при этом среди них есть интересные разновидности, такие как зеркальные — при выключенном экране смартфоном можно пользоваться как зеркалом.
Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать при падении смартфона в снег.