Названо лучшее защитное покрытие для смартфона

Редактор направлений «Гаджеты» и «ПК» «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев посоветовал россиянам покупать защитные стёкла с сапфировым слоем вместо пластика для наилучшей защиты экрана смартфона.

«Есть модели стёкол с сапфировым слоем, которые по устойчивости к внешним воздействиям оказываются даже лучше, чем стекло самого смартфона. Кроме того, стекло лучше защищает дисплей от ударов и падений, так как значительно толще плёнки: 0,3—0,5 мм против 0,1 мм», — отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт рассказал, что защитные плёнки не так надёжно защищают стекло, но при этом среди них есть интересные разновидности, такие как зеркальные — при выключенном экране смартфоном можно пользоваться как зеркалом.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать при падении смартфона в снег.