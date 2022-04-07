Зюганов поделился воспоминаниями о совместной работе с Жириновским

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился воспоминаниями о Владимире Жириновском.
Зюганов поделился воспоминаниями о совместной работе с Жириновским
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Несмотря на разность взглядов, в трудное время лидеры КПРФ и ЛДПР находили общий язык, рассказал Зюганов в беседе с kp.ru.

«После того как разгорелась война в Чечне, мы много раз вносили предложения мирного решения, в конце концов он нас поддержал. Когда случился дефолт, мы формировали левоцентристское правительство во главе с Примаковым, Маслюковым, Геращенко, он тоже с этим согласился. Когда был инициирован импичмент Ельцину, он отстаивал Бориса Николаевича до последнего, голосовал против импичмента, 16—17 голосов не хватило, чтобы отправить Ельцина в отставку, но потом сам говорил о «лихих 90-х», их пагубности и разрушительности», — поделился воспоминаниями Зюганов.

Он также выразил соболезнования родным, близким, друзьям и избирателям Владимира Жириновского.

Ранее, по сообщениям URA.RU, губернатор Тюменской области Александр Моор высказал мнение, что Жириновский вошёл в историю.

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