Подмосковье поможет с устройством детей-сирот из ЛНР и ДНР в России

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Московская область предложила проект для помощи детям-сиротам из Донбасса. О соответствующей инициативе, с которой выступил губернатор Андрей Воробьёв, рассказал зампред правительства региона Вячеслав Духин.
Подмосковье поможет с устройством детей-сирот из ЛНР и ДНР в России
  • globallookpress.com
  • © Andrey Bok/XinHua

«Мы хотим организовать анкетирование и сбор данных по всем детям относительно того, есть ли у них близкие родственники здесь или на территории России. Что может быть сделано, чтобы организовать их временное или постоянное пребывание на территории России», — цитирует Духина телеканал «360».

Не исключено также, что в будущем заинтересованные стороны могут рассмотреть вариант временной опеки над детьми, у которых нет родственников в России.

Ранее директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах поддержки детей, прибывших из зон боевых действий.

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