Губернатор Белгородской области Гладков назвал Жириновского непримиримым борцом за справедливость

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Губернатор Белгородской области Гладков назвал Жириновского непримиримым борцом за справедливость
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В памяти россиян он навсегда останется непримиримым борцом за справедливость, который не боялся говорить то, что думает, и не стеснялся в выражениях», — отметил Гладков.

По его словам, многие слова Жириновского оказались пророческими.

Со своей стороны, Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций «Никколо М», выразил мнение, что Жириновский внёс огромный вклад в становление политической системы в России.

«И безусловно, он оказывал большое влияние на проводимую политику внешнюю и внутреннюю, которую руководство страны вело все эти годы», — отметил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

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