Депутат Госдумы Драпеко назвала смерть Жириновского большой утратой

Депутат Госдумы Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Жириновский — ярчайшая фигура в политической жизни России последние 30 лет. Он во многом определял политику, у него было замечательное качество предвидения: очень многие события, которые происходили в России, мы узнавали от Жириновского», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, смерть Жириновского — бесконечно большая утрата.

Со своей стороны, член высшего совета ЛДПР Александр Шерин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Жириновский не боялся озвучивать непопулярные, но дальновидные прогнозы и предложения.

«Для меня огромная честь 23 года работать в его команде. Я всегда гордился тем, что являюсь членом ЛДПР, и сейчас горжусь», — добавил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.