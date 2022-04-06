Депутат Госдумы Драпеко назвала смерть Жириновского большой утратой

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Депутат Госдумы Драпеко назвала смерть Жириновского большой утратой
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Жириновский — ярчайшая фигура в политической жизни России последние 30 лет. Он во многом определял политику, у него было замечательное качество предвидения: очень многие события, которые происходили в России, мы узнавали от Жириновского», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, смерть Жириновского — бесконечно большая утрата.

Со своей стороны, член высшего совета ЛДПР Александр Шерин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Жириновский не боялся озвучивать непопулярные, но дальновидные прогнозы и предложения.

«Для меня огромная честь 23 года работать в его команде. Я всегда гордился тем, что являюсь членом ЛДПР, и сейчас горжусь», — добавил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить