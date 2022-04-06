Депутат Госдумы Драпеко назвала смерть Жириновского большой утратой
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«Жириновский — ярчайшая фигура в политической жизни России последние 30 лет. Он во многом определял политику, у него было замечательное качество предвидения: очень многие события, которые происходили в России, мы узнавали от Жириновского», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, смерть Жириновского — бесконечно большая утрата.
Со своей стороны, член высшего совета ЛДПР Александр Шерин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Жириновский не боялся озвучивать непопулярные, но дальновидные прогнозы и предложения.
«Для меня огромная честь 23 года работать в его команде. Я всегда гордился тем, что являюсь членом ЛДПР, и сейчас горжусь», — добавил он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.