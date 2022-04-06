Автоюрист Смирнов дал рекомендации тем, кто попал в «аварию» на электросамокате

Автоюрист Сергей Смирнов дал рекомендации тем, кто попал в «аварию» на электросамокате.

«Поскольку формально пользователи маломощных электросамокатов являются пешеходами, то при столкновении с обычным пешеходом конфликт будет решаться в общем порядке, без участия ГИБДД», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если услугой кикшеринга воспользовался несовершеннолетний, то отвечать за «аварию» будут родители.

В случае столкновения с пешеходом нужно сообщить об этом в экстренные службы, сфотографировать место инцидента и повреждения, которые получили участники.

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радио 1» напомнил о правилах езды на электросамокатах.