Автоэксперт Хресин рассказал о причинах популярности УАЗ «Буханка»
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Речь идёт о серийном грузопассажирском автомобиле УАЗ-450. Первая модель сошла с конвейера Ульяновского автозавода ещё в 1958 году.
«УАЗ уникален отсутствием альтернатив. У нас нет полноприводного семейства микроавтобусов и развозных грузовичков», — заявил Хресин в беседе с Inforeactor.
По его словам, жизнь «Буханки» может продолжиться и дальше.
Как сообщала ранее газета «Известия», на автомобильном заводе «Автотор» в Калининграде начнут выпускать электромобили.