Автоэксперт Хресин рассказал о причинах популярности УАЗ «Буханка»

Автоэксперт Алексей Хресин рассказал о причинах популярности УАЗ «Буханка».

Речь идёт о серийном грузопассажирском автомобиле УАЗ-450. Первая модель сошла с конвейера Ульяновского автозавода ещё в 1958 году.

«УАЗ уникален отсутствием альтернатив. У нас нет полноприводного семейства микроавтобусов и развозных грузовичков», — заявил Хресин в беседе с Inforeactor.

По его словам, жизнь «Буханки» может продолжиться и дальше.

Как сообщала ранее газета «Известия», на автомобильном заводе «Автотор» в Калининграде начнут выпускать электромобили.