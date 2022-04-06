Автоэксперт Хресин рассказал о причинах популярности УАЗ «Буханка»

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Автоэксперт Алексей Хресин рассказал о причинах популярности УАЗ «Буханка».
Автоэксперт Хресин рассказал о причинах популярности УАЗ «Буханка»
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Речь идёт о серийном грузопассажирском автомобиле УАЗ-450. Первая модель сошла с конвейера Ульяновского автозавода ещё в 1958 году.

«УАЗ уникален отсутствием альтернатив. У нас нет полноприводного семейства микроавтобусов и развозных грузовичков», — заявил Хресин в беседе с Inforeactor.

По его словам, жизнь «Буханки» может продолжиться и дальше.

Как сообщала ранее газета «Известия», на автомобильном заводе «Автотор» в Калининграде начнут выпускать электромобили.

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