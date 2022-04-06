Губернатор Тюменской области Моор заявил, что Жириновский вошёл в историю

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр администрации региона.

«Владимир Вольфович посвятил всю свою жизнь служению отечеству. Ворвавшись в политическую жизнь России в переломные для страны годы, создал партию и более трёх десятилетий был бессменным её руководителем», — отмечается в обращении региональных властей.

Там также говорится, что Жириновский вошёл в историю как человек, отстаивающий национальные интересы России.

Со своей стороны, депутат законодательного собрания Ямала Денис Садовников поделился воспоминаниями о Жириновском.

«Он хорошо разбирался в хитросплетениях нашей инфраструктуры, он хорошо понимал, насколько важна для нас тема развития ТЭК. Он всегда это говорил в своих речах по отношению к нам, ямальцам. Он останется в памяти бескомпромиссным, жёстко отстаивающим свои взгляды и защищающим интересы Ямала, России в целом», — цитирует парламентария «Ямал 1».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.