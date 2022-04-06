Губернатор Тверской области Руденя рассказал о вкладе Жириновского в развитие отечества

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Владимир Вольфович внёс выдающийся вклад в развитие нашего отечества, формирование политической системы нашей страны. Его энергия и незаурядный ум, безусловная преданность родине стали одним из символов российского парламентаризма, вдохновляли многих сограждан на содержательную работу в интересах отчизны», — заявил Руденя.

В свою очередь, депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru назвала Жириновского ярким политиком и достойным сыном своей родины.

«Такие неординарные люди редко приходят в этот мир. Они несут определённую миссию. Я думаю, что эта миссия была именно в повышении престижа России на мировой арене», — сказала она.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.