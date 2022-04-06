Омбудсмен Мишонова выразила соболезнования в связи со смертью Жириновского

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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова выразила соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Омбудсмен Мишонова выразила соболезнования в связи со смертью Жириновского
  • РИА Новости

«Для нас это, безусловно, большая утрата и потеря», — сказала она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, Жириновский был влиятельным политиком, полиглотом.

«И конечно, его эксцентричность, его харизма были неотъемлемой частью нашей жизни. Он остаётся для нас одним из самых ярких представителей нашего общества», — добавила Мишонова.

Со своей стороны, политолог Евгений Сатановский в беседе с Nation News отметил, что Жириновский очень часто оказывался прав в своих предсказаниях.

«Его будет не хватать. Это очень яркая фигура 1990-х, 2000-х и 2010-х годов», — сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

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