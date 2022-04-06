В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве 18-летней давности
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
Как сообщили в Следственном комитете, пострадавшую с огнестрельным ранением головы обнаружила её семилетняя дочь. Женщина была доставлена в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.
По данным следствия, у потерпевшей по месту работы имелся затянувшийся конфликт на почве личных неприязненных взаимоотношений с обвиняемым 1959 года рождения.
«Под тяжестью собранных следствием доказательств ранее привлекавшийся к уголовной ответственности обвиняемый дал признательные показания, сообщив, как и при каких обстоятельствах он совершил противоправное деяние», — сказано в сообщении СКР.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.