В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве 18-летней давности

В Белгородской области задержали жителя Мурманска, который подозревается в убийстве 29-летней женщины, совершённом в 2004 году.

Об этом сообщает Nord-News.

Как сообщили в Следственном комитете, пострадавшую с огнестрельным ранением головы обнаружила её семилетняя дочь. Женщина была доставлена в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.

По данным следствия, у потерпевшей по месту работы имелся затянувшийся конфликт на почве личных неприязненных взаимоотношений с обвиняемым 1959 года рождения.

«Под тяжестью собранных следствием доказательств ранее привлекавшийся к уголовной ответственности обвиняемый дал признательные показания, сообщив, как и при каких обстоятельствах он совершил противоправное деяние», — сказано в сообщении СКР.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.