Пассажиропоток нижегородского аэропорта снизился на 17% в марте

Пассажиропоток аэропорта Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова за март составил 58,4 тыс. человек, что на 17,4% меньше по сравнению с мартом 2021 года.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Падение показателей связано с закрытием воздушного пространства над аэропортами юга России и приостановлением полётов по международным направлениям. В рассматриваемом периоде снижение пассажиропотока на внутрироссийских направлениях составило 11,4%, в международном сегменте — на 63%, сообщают в ведомстве.

Пассажиропоток снизился и в международном аэропорту Кольцово (Екатеринбург). В марте 2022 года он обслужил 326 тыс. пассажиров, что почти на 30% меньше, чем в марте 2019 года, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Основное падение авиаперевозок зафиксировано на маршрутах в Москву и на международных линиях, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что калининградский аэропорт Храброво обслужил 432,9 тыс. пассажиров в январе — феврале 2022 года, что на 25,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.