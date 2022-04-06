В Москве благоустроят 11 общественных пространств в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в текущем году на юго-западе столицы планируется реализовать 11 больших проектов благоустройства.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

В планах властей — благоустройство сквера на Чонгарском бульваре. В Котловке обустроят спортивный кластер на Нагорном бульваре, а в Обручевском районе — общественное пространство в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды.

В Северном Бутове реконструируют футбольное поле. В Южном Бутове по просьбе местного совета ветеранов создадут Аллею Славы.

В Конькове благоустройство охватит общественное пространство, ограниченное улицами Профсоюзной, Островитянова и Введенского. В Ясеневе также планируют благоустроить два общественных пространства.

Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.