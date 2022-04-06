Онищенко заявил, что Жириновский войдёт в политическую историю современной России
- РИА Новости
«Это человек, который войдёт в политическую историю современной России как самобытное и, в общем-то, талантливое явление в партийном строительстве», — заявил он в беседе с Life.ru.
Со своей стороны, председатель Ассамблеи народов России Аркадий Тумасов в беседе с телеканалом «360» высказался о личности Жириновского.
«Великий патриот России, мудрейший, провидец. Честно, очень жаль», — сказал он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался.
Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.