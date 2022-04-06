Онищенко заявил, что Жириновский войдёт в политическую историю современной России

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Геннадий Онищенко выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Онищенко заявил, что Жириновский войдёт в политическую историю современной России
  • РИА Новости

«Это человек, который войдёт в политическую историю современной России как самобытное и, в общем-то, талантливое явление в партийном строительстве», — заявил он в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, председатель Ассамблеи народов России Аркадий Тумасов в беседе с телеканалом «360» высказался о личности Жириновского.

«Великий патриот России, мудрейший, провидец. Честно, очень жаль», — сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

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