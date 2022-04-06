Прощание с Владимиром Жириновским пройдёт 8 апреля в Колонном зале Дома союзов

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Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится в Колонном зале Дома союзов в пятницу, 8 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Прощание с Владимиром Жириновским пройдёт 8 апреля в Колонном зале Дома союзов
  • РИА Новости

«Прощание пройдёт в Колонном зале Дома союзов… Провели консультации, встреча прошла с руководством фракции ЛДПР. Все считают, что будет правильно проститься в Колонном зале Дома союзов… В пятницу», — сказал он на пленарном заседании.

Володин пояснил, что Жириновский всю политическую жизнь работал в здании Госдумы на Охотном Ряду. В настоящее время Колонный зал Дома союзов входит в комплекс зданий палаты.

«Информация будет доведена до фракций, комитетов. Комитет по регламенту подключился к этому вопросу. Аппарат занимается, фракция ЛДПР. Поэтому предлагаю нам всем в пятницу проститься с Владимиром Вольфовичем», — цитирует его РИА Новости.

6 апреля лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет.

Исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме будет Леонид Слуцкий.

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