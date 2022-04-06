Губернатор Краснодарского края Кондратьев назвал смерть Жириновского большой утратой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Его смерть — большая утрата. Наша страна потеряла выдающегося политика и большого патриота. Владимир Вольфович был человеком с большой буквы, который делал всё на благо России», — заявил Кондратьев.

Со своей стороны, член ЛДПР Александр Старовойтов в беседе с Life.ru поделился воспоминаниями о Жириновском.

«Когда я пришёл в ЛДПР, я считал себя умным, образованным человеком, а когда слушал Жириновского, говорил себе: «Да не может быть, это всё неправда». Спустя неделю-две то, что он говорил, подтверждалось. Я понимал, что это не просто человек, а какой-то гений», — сказал он.

Как добавил Старовойтов, Жириновский обладал потрясающими способностями к анализу.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.