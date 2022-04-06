Губернатор Самарской области Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает sova.info.

«Владимир Вольфович стал идейным вдохновителем и бессменным лидером Либерально-демократической партии России. И в этом статусе запомнился абсолютно всем поколениям россиян, от мала до велика. Последовательность, жёсткость и пыл, с которыми он отстаивал свои взгляды, — свидетельство глубокого небезразличия к настоящему и будущему страны, к судьбе её жителей», — заявил Азаров.

Со своей стороны, бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов в беседе с URA.RU поделился воспоминаниями о Жириновском.

«Жириновский бывал в Курганской области не один раз, мы встречались. У него были мысли и планы по переустройству российского государства. В чём-то мы с ним соглашались, в чём-то не соглашались. Человек был импульсивный, энергичный», — рассказал Богомолов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.