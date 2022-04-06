ОНК: информация о попытке массового самоубийства в СИЗО №3 Москвы не подтвердилась

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RT
Сведения о попытке массового самоубийства в СИЗО №3 УФСИН Москвы 4 апреля, появившиеся ранее в соцсетях и СМИ, не соответствуют действительности. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы. В комиссии при этом добавили, что в изоляторе зафиксированы три схожих инцидента, в ходе которых заключённые нанесли сами себе порезы. Однако все они произошли в разные дни и не несли коллективного характера, подчёркивают правозащитники.
ОНК: информация о попытке массового самоубийства в СИЗО №3 Москвы не подтвердилась
  • РИА Новости

«Члены комиссии посетили следственный изолятор и выяснили, что 11 марта 2022 года заключённый Армен О. (фамилия не разглашается по этическим соображениям. — RT) в ходе заседания суда по видеосвязи нанёс себе порезы... Он госпитализирован в психиатрическое отделение тюремной больницы в СИЗО «Бутырка», туда же отправлен и заключённый Фаид У., тоже нанёсший себе порезы 14 марта», — сказал один из членов комиссии.

По его словам, сокамерники О., обвиняемого в незаконном обороте наркотиков (ст. 228.1 УК), рассказали правозащитникам, что он часто ночами бродил по камере, иногда разговаривал сам с собой, о чём они якобы сообщали медработникам.

«Фаид У. ранее отбывал наказание за кражу, сейчас обвиняется в разбое (ст. 162 УК). Состоял на профилактическом учёте как склонный к суициду и членовредительству, характеризуется и соседями, и представителями администрации как обладатель конфликтного характера. Сидел он тоже с ранее судимыми в маломестной камере на четырёх человек», — отметил собеседник RT.

Третий заключённый, нанёсший себе пять порезов на руке, Дэни А., сделал это ещё 25 февраля.

«Сам не знаю, зачем это сделал, случайно», — привёл его слова правозащитник, выяснявший причины случившегося.

Члены ОНК отметили, что ранее не судимый Дэни, обвиняемый в хулиганстве (ст. 213 УК), не выглядит подавленным, отрицает какое-либо давление со стороны других заключённых или сотрудников изолятора.

В ОНК обращают внимание на то, что эти три случая произошли в разное время, нет никаких оснований рассматривать их как попытку «массового или коллективного самоубийства».

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