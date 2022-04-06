Депутат Госдумы Чепа выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Это огромная утрата для парламента и для всей российской политики. Мы потеряли очень грамотного, очень порядочного человека. Он служил Родине, не жалея себя, отдавая всего себя для служения Отчизне», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Со своей стороны, первый заместитель руководителя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов в беседе с «Газетой.Ru» назвал смерть Жириновского трагедией не только для ЛДПР.

«Это потеря действительно выдающегося оратора новейшей истории российского парламентаризма», — отметил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни.

2 февраля политик попал в больницу с коронавирусом.