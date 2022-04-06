Сенатор Цеков назвал смерть Жириновского тяжелейшей утратой для России

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Тяжелейшая утрата для России. Его заслуги огромны. Он фактически был первым руководителем партии, а его партия была первой в России, стала первопроходцем формирования новой политической системы в России», — заявил Цеков в беседе с Nation News.

По его словам, Жириновский был патриотом страны, хорошо прогнозировал будущее, в том числе международных отношений.

Со своей стороны, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в беседе с «Газетой.Ru» назвал Жириновского ярчайшим политиком и человеком.

«Он внёс огромный вклад в нашу политическую жизнь, в жизнь Госдумы. Да и в целом нет, наверное, человека, который бы в нашей стране не знал Жириновского, поэтому сожалеем, что он ушёл из жизни. Конечно, нам всем его будет не хватать», — сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

2 февраля политик попал в больницу с коронавирусом.