Депутат Госдумы Харитонов поделился воспоминаниями о Жириновском

Депутат Государственной думы Николай Харитонов поделился воспоминаниями о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что политику удавалось предсказывать многие события.

«Импонировал своей активностью, такой твёрдостью характера. Хороший товарищ был. Самые добрые, хорошие слова о нём. Переживал и заботился о России... Много вещей предсказывал, событий. Пытался предсказывать, и многое совпадало... Светлая, добрая память сохранится во многих сердцах», — заявил Харитонов.

В свою очередь, политолог Юрий Светов выразил мнение, что Жириновский был одним из первопроходцев партийного строительства в России.

«Его партия возникла первой, как только разрешили многопартийность. И он выиграл первые думские выборы ещё в 93-м году. И партия существует до сих пор», — цитирует Светова «Петербургский дневник».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.