Губернатор Тульской области Дюмин назвал Жириновского выдающимся государственным деятелем

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Как отметил Дюмин, Жириновский был выдающимся политиком и государственным деятелем.

«Его профессионализм, энергия и инициативность всегда вызывали уважение коллег и единомышленников. Светлая память о Владимире Вольфовиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в телеграмме.

Со своей стороны, член Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских, который в течение пяти лет был помощником Жириновского, заявил, что многие из инициатив политика были реализованы. Он выразил уверенность, что идеи Жириновского и дальше будут претворяться в жизнь, передаёт sova.info.

«Мне удалось с Владимиром Вольфовичем поработать, я несколько лет был его помощником. Мы с ним достаточно много и встречались, и общались. Меня всегда удивляло в этом человеке то, что он мог быстро собраться в любой ситуации», — рассказал Часовских.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.