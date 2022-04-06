Глава Чувашии Николаев выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

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Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Глава Чувашии Николаев выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Патриарх либерально-демократической мысли страны, он бескомпромиссно стоял на страже национальных интересов Российской Федерации, её безопасности, сохранения и развития всей российской цивилизации. Он — человек огромной внутренней силы и энергии», — заявил Николаев.

Он назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей для страны и общества.

Со своей стороны, юрист и правозащитник Михаил Салкин в беседе с телеканалом «360» отметил, что геополитические предсказания Жириновского, как правило, сбывались.

«И он не из тех, кто рассказывал, что будет через неделю, а смотрел глубже, вперёд на десятилетия. И о том, что сейчас происходит в России, на Украине и во всём мире, он ещё 15 лет назад говорил», — сказал Салкин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

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