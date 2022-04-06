Партнёрам сервиса Russpass представили новую технологию для проверки билетов
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, купленные через Russpass билеты будут доступны в личном кабинете туриста вместе с уникальным номером и графическим кодом.
Благодаря новинке организации — партнёры сети, реализующие билеты на Russpass, смогут контролировать их количество и статус.
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