Партнёрам сервиса Russpass представили новую технологию для проверки билетов

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Цифровой сервис Russpass представил веб-сканер, с помощью которого сотрудники музеев, смотровых площадок, канатных дорог и других популярных туристических площадок смогут проверять билеты и вести их учёт без специального технического оснащения.
Партнёрам сервиса Russpass представили новую технологию для проверки билетов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, купленные через Russpass билеты будут доступны в личном кабинете туриста вместе с уникальным номером и графическим кодом.

Благодаря новинке организации — партнёры сети, реализующие билеты на Russpass, смогут контролировать их количество и статус.

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