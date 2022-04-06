Более 100 подмосковных семей получили субсидии в рамках программы переселения из ветхого жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По словам министра строительного комплекса области Владимира Локтева, от переселенцев поступило 511 заявок.
«На сегодняшний день более 100 семей — а это 175 человек — воспользовались правом на получение субсидии для приобретения нового жилья», — сказал Локтев.
Он добавил, что за новой мерой поддержки обратились в 17 городских округах.
Ранее НСН сообщала, что власти Москвы с начала года выделили земельные участки под крупные инфраструктурные и социальные проекты.