Более 100 подмосковных семей получили субсидии в рамках программы переселения из ветхого жилья

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Свыше 100 семей в Московской области выбрали получение сертификата, который позволит не ждать переселения из ветхого жилья, а приобрести квартиру самостоятельно.
Более 100 подмосковных семей получили субсидии в рамках программы переселения из ветхого жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам министра строительного комплекса области Владимира Локтева, от переселенцев поступило 511 заявок.

«На сегодняшний день более 100 семей — а это 175 человек — воспользовались правом на получение субсидии для приобретения нового жилья», — сказал Локтев.

Он добавил, что за новой мерой поддержки обратились в 17 городских округах.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы с начала года выделили земельные участки под крупные инфраструктурные и социальные проекты.

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