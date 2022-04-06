Слуцкий: патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского
- РИА Новости
Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Слуцкого, Жириновский был глубоко верующим человеком.
Он назвал символичным то, что патриарх Кирилл «выразил желание лично провести отпевание», передаёт ТАСС.
Жириновский умер в возрасте 75 лет.
Исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме будет Леонид Слуцкий, заявил замглавы фракции Ярослав Нилов.