Слуцкий: патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, о смерти которого стало известно 6 апреля.

Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Слуцкого, Жириновский был глубоко верующим человеком.

Он назвал символичным то, что патриарх Кирилл «выразил желание лично провести отпевание», передаёт ТАСС.

Жириновский умер в возрасте 75 лет.

Исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме будет Леонид Слуцкий, заявил замглавы фракции Ярослав Нилов.