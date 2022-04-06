Специалист по кибербезопасности Никонов прокомментировал ситуацию с DDoS-атаками на Россию

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Эксперт направления защиты L7 компании DDoS-Guard Дмитрий Никонов сообщил, что пик волны DDoS-атак на Россию после начала спецоперации на Украине пришёлся на начало марта.
Специалист по кибербезопасности Никонов прокомментировал ситуацию с DDoS-атаками на Россию
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Так, в первых числах месяца фиксировались атаки с участием нескольких сотен тысяч устройств из всех стран Европы. Причиной тому стало массовое распространение сайтов, которые автоматически вовлекали посетителей в DDoS-атаки на Россию, сказал Никонов в разговоре с «Газетой.Ru».

«Сайты, которые не обладают системой защиты от DDoS-атак, при такой нагрузке выйдут из строя», — добавил эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в марте 2022 года число DDoS-атак на российские компании выросло в 1,5 раза по сравнению с февралём и в восемь раз — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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