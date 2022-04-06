Аналитики сообщили о росте числа предложений по сдаче жилья в аренду в России
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Об этом сообщают «Известия».
Тенденция роста предложения на рынке связана с существенным оттоком потерявших работу мигрантов, полагают эксперты.
Кроме того, отмечается, что цены на съёмные квартиры постепенно начали снижаться. По данным «Домклик», в Северном Медведкове в Москве арендная плата уменьшилась на 39,5%, в Головинском районе — на 39%. В некоторых районах Санкт-Петербурга цены упали 54%.
По мнению специалистов, снижение стоимости арендной платы в России носит временный характер.
Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в беседе с URA.RU дала прогноз по рынку вторичного жилья.