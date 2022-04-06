Аналитики сообщили о росте числа предложений по сдаче жилья в аренду в России

Аналитики сервиса Сбера «Домклик» выяснили, что за последние два месяца количество объявлений о сдаче в аренду однокомнатных квартир в России выросло на 47—50% (в зависимости от региона), двухкомнатных — на 39%, трёхкомнатных — на 32%.

Об этом сообщают «Известия».

Тенденция роста предложения на рынке связана с существенным оттоком потерявших работу мигрантов, полагают эксперты.

Кроме того, отмечается, что цены на съёмные квартиры постепенно начали снижаться. По данным «Домклик», в Северном Медведкове в Москве арендная плата уменьшилась на 39,5%, в Головинском районе — на 39%. В некоторых районах Санкт-Петербурга цены упали 54%.

По мнению специалистов, снижение стоимости арендной платы в России носит временный характер.

Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в беседе с URA.RU дала прогноз по рынку вторичного жилья.