Бочкарёв: годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнили более чем на 30%

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что годовой план по вводу недвижимости в столице выполнен более чем на 30%.
Бочкарёв: годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнили более чем на 30%
  • РИА Новости

«За I квартал 2022 года в столице было построено и введено в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м различной недвижимости. Таким образом, на сегодняшний день годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем на 30%», — сказал Бочкарёв.

По его словам, основной объём введённой недвижимости традиционно приходится на жильё — более 1,5 млн кв. м.

Он также сообщил, что за три месяца 2022 года в Москве ввели 20 объектов коммерческой инфраструктуры, которые обеспечат возможность создания в городе новых рабочих мест.

«Так, введены два торгово-бытовых объекта, три промышленно-производственных, шесть складских и семь коммунальных объектов, а также административно-деловое здание и гостиница», — уточнил Бочкарёв.

Ранее руководитель cтроительного комплекса сообщал, что в Москве в 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе около 4,5 млн кв. м жилья.

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