В Москве приняли дополнительные меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов

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В Москве приняли дополнительные меры поддержки, предусмотренные для владельцев нестационарных торговых объектов. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
В Москве приняли дополнительные меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Из документа следует, что договоры на размещение и осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах продлят до 31 декабря 2023 года без проведения торгов.

Нововведения затронут те объекты, срок исполнения по которым не истёк на 5 апреля и завершается не позднее 31 декабря 2022 года.

Также в этом году отменят корректировку по договорам на коэффициент-дефлятор, который утверждает Минэкономразвития.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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