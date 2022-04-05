В Москве приняли дополнительные меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов
- © mos.ru
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Из документа следует, что договоры на размещение и осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах продлят до 31 декабря 2023 года без проведения торгов.
Нововведения затронут те объекты, срок исполнения по которым не истёк на 5 апреля и завершается не позднее 31 декабря 2022 года.
Также в этом году отменят корректировку по договорам на коэффициент-дефлятор, который утверждает Минэкономразвития.
Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.