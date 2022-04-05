На реализацию нацпроектов в Ставрополе направят 4,3 млрд рублей в 2022 году

На реализацию национальных проектов в Ставрополе направят около 4,3 млрд рублей в 2022 году.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Средства выделят на проекты «Демография», «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Жильё и комфортная городская среда».

«В городе почти готов детский сад на улице Чапаева на 160 мест, строятся две школы — на улице Ивана Щипакина на 1550 мест и на улице Федеральной на 990 мест, детский сад на 300 мест на улице Алексея Яковлева», — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в 2022 году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» реконструируют 6,7 км городских дорог.

Ранее «Радио 1» сообщало, что ещё 20 предприятий из Московской области примут участие в национальном проекте «Производительность труда».