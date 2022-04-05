Специалист по недвижимости Кочетков высказался о ситуации на рынке жилья

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Директор управления новостроек «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков высказался о ситуации на рынке жилья.
Специалист по недвижимости Кочетков высказался о ситуации на рынке жилья
  • Gettyimages.ru

«Сейчас девелоперы ищут способы сохранить существующие цены. Например, застройщики стали предлагать отделку в качестве опции, а не готового продукта. Увеличилось предложение квартир без отделки и без межкомнатных перегородок», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в марте в Москве доля квартир с отделкой под ключ снизилась на 3%, а в Московской области — на 8%.

«Эта тенденция может привести к тому, что лишь 15% будут составлять квартиры с отделкой вместо сегодняшних 57%», — прогнозирует Кочетков.

Он добавил, что в настоящее время желавшие приобрести трёхкомнатные квартиры рассматривают варианты с двухкомнатными, а покупатели двухкомнатных переориентировались на однокомнатные.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.

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