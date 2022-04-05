В Севастополе задержали мужчин, прокалывавших колёса автомобилей
- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД МЕДИА».
«Оперативниками УМВД России по Севастополю совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержаны двое подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты предполагаемые орудия преступления — ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка. Кроме того, полицейские обнаружили смартфоны подозреваемых, в которых содержатся видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность», — сообщила она.
По её словам, полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
При этом РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет, что задержанные прокалывали в городе шины на колёсах автомобилей с буквой Z.