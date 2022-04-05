Бочкарёв заявил о высокой степени готовности электродепо «Нижегородское»

Общестроительная готовность объектов электродепо «Нижегородское» оценивается более чем в 70%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Работы по строительству электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии, развёрнуты на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро им. В.Е. Войтовича площадью 17 га», — отметил Бочкарёв.

Он рассказал, что процесс создания депо разделён на несколько этапов. Строительство административно-бытового корпуса уже завершено.

«Здания электродепо оснастят современным оборудованием, позволяющим осуществлять качественное обслуживание составов... Сотрудники получат комфортные помещения для работы и отдыха, а также спортивную площадку и парковку для персонального автотранспорта. Ввод электродепо позволит создать порядка 850 новых рабочих мест», — заявил Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что также завершается возведение энергетических объектов и коммуникаций в рамках второго этапа.

«Одновременно выполняется третий этап, включающий основные производственные мощности будущего электродепо: отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, здание эксплуатационного персонала, мотодепо и пост электрической централизации», — пояснил Кравцов.

Он отметил, что предусмотренное четвёртым этапом работ сооружение наземной соединительной ветки с железнодорожной инфраструктурой РЖД у платформы Москва-Товарная-Курская выполнено наполовину, возводимый в рамках пятого этапа новый КПП на территорию депо готов более чем на две трети.